Рублев проиграл Циципасу в полуфинале теннисного турнира в Астане
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Астане уступил греку Стефаносу Циципасу.
Результат встречи - 4:6, 6:4, 6:3 в пользу спортсмена из Греции.
Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место, Циципас - шестое.
Другую полуфинальную пару составили россиянин Даниил Медведев (4) и серб Новак Джокович (7). Их матч состоится позже.
Турнир в Казахстане Astana Open-2022 относится к категории АТР-500, его призовой фонд - 1 млн 900 тыс. долларов. Ранее в Астане проходили соревнования категории АТР-250 - в 2020 и 2021 годах.