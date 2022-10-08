Поиск
Реклама20idei.ru

Рублев проиграл Циципасу в полуфинале теннисного турнира в Астане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Астане уступил греку Стефаносу Циципасу.

Результат встречи - 4:6, 6:4, 6:3 в пользу спортсмена из Греции.

Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место, Циципас - шестое.

Другую полуфинальную пару составили россиянин Даниил Медведев (4) и серб Новак Джокович (7). Их матч состоится позже.

Турнир в Казахстане Astana Open-2022 относится к категории АТР-500, его призовой фонд - 1 млн 900 тыс. долларов. Ранее в Астане проходили соревнования категории АТР-250 - в 2020 и 2021 годах.

теннис Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три передачи Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Баффало" на старте НХЛ

Медведев и Джокович сыграют в полуфинале турнира в Астане

Медведев и Джокович сыграют в полуфинале турнира в Астане

Овечкин стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Теннисный "Кубок Кремля"-2022 отменен

Теннисный "Кубок Кремля"-2022 отменен

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

"Интер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" разгромила "Викторию" в Лиге чемпионов УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });