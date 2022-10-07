Медведев и Джокович сыграют в полуфинале турнира в Астане

Теннисисты Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Астане.

Результат встречи - 6:1, 6:1. Игра продлилась 1 час 6 минут.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Баутиста-Агут - 21-е.

В полуфинале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем (7), который ранее выбил из розыгрыша турнира россиянина Карена Хачанова. И Медведев и Джокович в этом году являлись лидерами мирового рейтинга.

В другой паре 1/2 финала сыграют девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев и шестая ракетка грек Стефанос Циципас.

Призовой фонд соревнований - 1 млн 900 тыс. долларов, победитель турнира получит 500 рейтинговых очков.