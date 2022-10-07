Поиск
Реклама20idei.ru

Медведев и Джокович сыграют в полуфинале турнира в Астане

Медведев и Джокович сыграют в полуфинале турнира в Астане
Теннисисты Новак Джокович и Даниил Медведев
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Астане.

Результат встречи - 6:1, 6:1. Игра продлилась 1 час 6 минут.

СпортРублев вышел в полуфинал теннисного турнира в АстанеЧитать подробнее

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Баутиста-Агут - 21-е.

В полуфинале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем (7), который ранее выбил из розыгрыша турнира россиянина Карена Хачанова. И Медведев и Джокович в этом году являлись лидерами мирового рейтинга.

В другой паре 1/2 финала сыграют девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев и шестая ракетка грек Стефанос Циципас.

Призовой фонд соревнований - 1 млн 900 тыс. долларов, победитель турнира получит 500 рейтинговых очков.

теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Овечкин стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Теннисный "Кубок Кремля"-2022 отменен

Теннисный "Кубок Кремля"-2022 отменен

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

"Интер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" разгромила "Викторию" в Лиге чемпионов УЕФА

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" обещал показать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре

СКА победил ЦСКА в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });