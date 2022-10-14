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Четыре очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" Капризова

Национальная хоккейная лига признала Панарина лучшим игроком матча

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" добились победы над "Миннесотой" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на пятницу по московскому времени.

Результат встречи – 7:3 (3:0, 1:1, 3:2) в пользу "Рейнджерс".

Победа клуба из Нью-Йорка стала следствием результативной игры российского нападающего Артемия Панарина, набравшего 4 (1+3 по системе "гол+пас") очка. Панарин в итоге признан первой звездой матча.

Кроме того, вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36, а нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился одной результативной передачей.

Для "Рейнджерс" это вторая победа в двух матчах стартовавшего чемпионата, для "Миннесоты" эта встреча стала первой.

хоккей НХЛ
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