Три передачи Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Баффало" на старте НХЛ
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли крупное поражение "Баффало" в первом матче стартовавшего нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Результат встречи – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) в пользу "Питтсбурга".
В составе победителей три голевые передачи оформил российский нападающий Евгений Малкин.
Сезон НХЛ-2022/23 стартовал матчем "Нэшвил" - "Сан-Хосе" (4:1) в воскресенье, вынесенного в Прагу.
Действующим обладателем Кубка Стэнли НХЛ является "Колорадо".