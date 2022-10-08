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Три передачи Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Баффало" на старте НХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли крупное поражение "Баффало" в первом матче стартовавшего нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) в пользу "Питтсбурга".

В составе победителей три голевые передачи оформил российский нападающий Евгений Малкин.

Сезон НХЛ-2022/23 стартовал матчем "Нэшвил" - "Сан-Хосе" (4:1) в воскресенье, вынесенного в Прагу.

Действующим обладателем Кубка Стэнли НХЛ является "Колорадо".

хоккей НХЛ
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