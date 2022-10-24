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"Зенит" со счетом 7:0 разгромил "Сочи" в чемпионате России по футболу

Оформивший дубль Малком возглавил гонку бомардиров

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 7:0 нанесли поражение "Сочи" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Дубли оформили Иван Сергеев (2, 25 минуты) и Малком (11, 74). Еще по голу реализовали Вендел (32), Вильям Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).

На 20-й минуте за "фол последней надежды" с поля был удален защитник "Сочи" Артем Мещанинов.

Бразильский полузащитник Малком забил 10-й и 11-й мячи в текущем сезоне РПЛ и вышел на первую строчку в списке бомбардиров, сместив нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очка. Ближайшие его преследователь - "Спартак", отстающий на 7 очков. "Сочи" занимает восьмое место, имея в активе 20 баллов.

футбол РПЛ
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