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ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в 14-м туре чемпионата России по футболу

ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в 14-м туре чемпионата России по футболу
Футболист ЦСКА Федор Чалов. Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА в гостях сыграл вничью 2:2 с "Оренбургом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

В составе московской команды мяч забил Федор Чалов (7-я минута). Также автоголом отметился защитник оренбуржцев Ренато Гойкович (20). За хозяев дважды отличился Владимир Сычевой (18, 64 с пенальти).

В турнирной таблице ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место. "Оренбург" с 19 баллами идет девятым.

футбол РПЛ ЦСКА Оренбург
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