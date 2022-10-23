ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в 14-м туре чемпионата России по футболу
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА в гостях сыграл вничью 2:2 с "Оренбургом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.
В составе московской команды мяч забил Федор Чалов (7-я минута). Также автоголом отметился защитник оренбуржцев Ренато Гойкович (20). За хозяев дважды отличился Владимир Сычевой (18, 64 с пенальти).
В турнирной таблице ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место. "Оренбург" с 19 баллами идет девятым.