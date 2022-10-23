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"Ахмат" в Грозном обыграл "Торпедо" в 14-м туре РПЛ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанесли поражение "Торпедо".

Поединок в Грозном завершился со счетом 1:0. Гол на 41-й минуте реализовал Мохамед Конате. На 16-й минуте после видеопросмотра был отменен пенальти, назначенный в ворота "Ахмата".

В турнирной таблице чемпионата "Ахмат" набрал 23 очка и делит с "Динамо" шестое и седьмое места.

"Торпедо" является аутсайдером сезона (16 место, 6 очков). Москвичи за 14 туров одержали одну победу, три матча закончили вничью, остальные проиграли.

футбол РПЛ
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