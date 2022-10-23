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"Спартак" разгромил "Химки" в 14-м туре РПЛ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 5:0 победил "Химки" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Михаил Игнатов (2-я мин.), Шамар Николсон (18, 63), Павел Мелешин (83) и Павел Маслов (89).

Красно-белые набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, уступая четыре балла "Зениту", который в 14-м туре в понедельник примет "Сочи".

Химчане находятся в зоне вылета на 15-м месте, имея в активе девять очков.

футбол Спартак РПЛ Химки
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