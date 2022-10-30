"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче 15-го тура РПЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победили "Торпедо".

Московское дерби завершилось со счетом 1:0. Гол на 50-й минуте реализовал Квинси Промес, ему ассистировал другой нападающий "красно-белых" Александр Соболев. Промес забил уже 12 голов в сезоне РПЛ и вернулся на первую строчку в списке бомбардиров.

"Спартак" набрал 32 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, уступая "Зениту" четыре балла. "Торпедо" является аутсайдером чемпионата (16 место, 6 очков).

15-й тур завершится в воскресенье поединком "Краснодар"-"Зенит" (начало - 19:30 по Москве).