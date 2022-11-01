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ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в Казани "Ак Барс"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал 11-ю победу подряд, обыграв на выезде "Ак Барс".

Поединок в Казани завершился со счетом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). За армейцев шайбы забросили Андрей Светлаков (40 мин), Никита Нестеров (45) и Максим Мамин (57). За хозяев отличились Дмитрий Кагарлицкий (20) и Илья Сафонов (53).

За минуту до финальной сирены "Ак Барс" снял вратаря и вывел на лед шестого игрока, но это не привело к изменению счета.

Эта победа стала для ЦСКА 11-й кряду в текущем сезоне КХЛ. В Западной конференции москвичи занимают второе место с 37 очками. Казанцы на "Востоке" идут восьмыми (24).

ЦСКА КХЛ Ак Барс Казань
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