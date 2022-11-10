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Футболист с российским гражданством сыграет на ЧМ-2022 в Катаре

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого футбольного клуба "Ганновер 96" Гаэль Ондуа попал в состав сборной Камеруна на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба национальной команды.

27-летний футболист помимо камерунского гражданства имеет и российское: с детских лет он жил в России в связи с дипломатической деятельностью (работал в посольстве) его отца. Ондуа также играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА.

На взрослом уровне Ондуа в России играл за махачкалинский "Анжи" (2018-2019).

ЧМ в Катаре стартует 20 ноября.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в своих соревнованиях

футбол Катар ЧМ-2022 Камерун Россия
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