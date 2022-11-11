Заварухин стал и.о. главного тренера "Спартака" на матч КХЛ с ЦСКА

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Алексей Заварухин будет руководить действиями хоккеистов московского ЦСКА на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА.

"Исполняющим обязанности главного тренера ХК "Спартак" в сегодняшнем матче против ЦСКА будет Алексей Заварухин", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

42-летний Заварухин был одним из помощников уволенного 10 ноября главного тренера 50-летнего Бориса Миронова. Кадровое решение в "Спартаке" было следствием неудач команды, потерпевшей шесть поражений подряд.

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет в пятницу и стартует в 19:30 мск.

В настоящий момент ЦСКА занимает третье место в Западной конференции, набрав в 26 матчах 39 очков. "Спартак" - на девятом месте: 27 очков в 29 матчах.