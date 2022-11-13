Рууд победил Оже-Альяссима на Итоговом турнире ATP

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Норвежец Каспер Рууд нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Рууда.

В рейтинге ATP норвежец сейчас занимает четвертое место, канадец – шестое.

Позднее в субботу в Зеленой группе состоится матч между испанцем Рафаэлем Надалем (№2 рейтинга) и американцем Тейлором Фрицем (9).

На следующий день, 14 ноября, пройдут матчи участников Красной группы. Сначала сыграют россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублев (7), затем – грек Стефанос Циципас (3) и серб Новак Джокович (8).

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас участия в турнире не принимает из-за травмы.