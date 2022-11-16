Президент "Урала" заявил, что клуб не нуждается в Дзюбе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба не подходит под требования, предъявляемые в "Урале", заявил президент футбольного клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

"Конечно, это большой футболист. 2018 год — пик его карьеры, он сделал очень многое для нашей сборной, для нашего футбола. Это надо ценить. Но время проходит. Считаю, Артем уже потерял в скорости, а это важнейшее качество в современном футболе. Кроме того, считаю, "Урал" при (главном тренере) Гончаренко играет в тот футбол, который не совсем ему подходит", - приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

"Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об "Урале" не очень хорошо? Это нелогично. Никакой обиды нет, желаю ему удачи", - сказал президент "Урала", напомнив слова Дзюбы о нежелании играть в этой команде.

В ноябре стало известно, что 34-летний Дзюба по взаимному согласию сторон расторг контракт с "Адана Демирспор". Четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита" Дзюба перешел в "Адана Демирспор" на правах свободного агента в августе этого года. В составе турецкой команды он провел четыре неполных матча, отметившись одним голом.