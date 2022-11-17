Пиняев вошел в стартовый состав сборной России на матч с Таджикистаном
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Восемнадцатилетний нападающий самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев с первых минут начнет товарищеский матч сборной России по футболу против национальной команды Таджикистана.
Полный состав сборной России выглядит следующим образом: Александр Селихов, Артем Макарчук, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Данил Глебов, Даниил Уткин, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Федор Чалов, Лечи Садулаев.
Игра пройдет в Душанбе и стартует в 18:00 мск.