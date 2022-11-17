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"Динамо-Минск" проиграло "Сибири" в матче КХЛ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" уступили новосибирской "Сибири" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает в четверг пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК).

Счет встречи составил 1:2.

"Зубры" доминировали в нападении в первом и втором периодах, но гол перед перерывом изменил ход встречи. В овертайме точку в игре поставил бывший динамовец Тейлор Бек", - отметили в НОК.

От минского "Динамо" шайбу забил Владимир Алистров, в "Сибири" авторство голов принадлежит Вячеславу Основину и Тэйлору Беку.

Следующий матч "Динамо-Минск" проведет 19 ноября в белорусской столице против "Адмирала".

хоккей КХЛ
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