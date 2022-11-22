Уэльс сыграл вничью с США в матче ЧМ по футболу
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборных США и Уэльса не определили победителя в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
Встреча на стадионе "Ахмед бин Али" в городе Аль-Райан завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок сборной США Тимоти Веа, забив на 36-й минуте. Капитан валлийцев Гарет Бэйл сравнял с пенальти на 82-й минуте.
Уэльс сыграл первый матч на чемпионатах мира с 1958 года.
США и Уэльс представляют группу B, где также играют Англия и Иран.
Во втором туре сборная США сыграет с Англией, Уэльс - с Ираном, оба матча запланированы на 25 ноября.
ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире принимают участие 32 сборные.