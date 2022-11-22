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Уэльс сыграл вничью с США в матче ЧМ по футболу

Уэльс сыграл вничью с США в матче ЧМ по футболу
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборных США и Уэльса не определили победителя в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Встреча на стадионе "Ахмед бин Али" в городе Аль-Райан завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок сборной США Тимоти Веа, забив на 36-й минуте. Капитан валлийцев Гарет Бэйл сравнял с пенальти на 82-й минуте.

Уэльс сыграл первый матч на чемпионатах мира с 1958 года.

США и Уэльс представляют группу B, где также играют Англия и Иран.

Во втором туре сборная США сыграет с Англией, Уэльс - с Ираном, оба матча запланированы на 25 ноября.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире принимают участие 32 сборные.

футбол ЧМ-2022 США Уэльс
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