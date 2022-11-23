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Футболисты "Краснодара" обыграли "Локомотив" в матче Кубка России

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" нанес поражение соперникам из столичного "Локомотива" в пятом туре группового этапа Кубка России.

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ильзат Ахметов, поразивший ворота "Локомотива" на первой минуте встречи.

"Краснодар" вышел на первое место в группе A, набрав 10 очков. С таким же количеством баллов на втором месте идет "Пари Нижний Новгород", который уступает "Краснодару" по дополнительным показателям. "Локомотив" - третий (8 очков). Замыкают таблицу подмосковные "Химки" (2 очка).

В заключительном туре группового этапа "Локомотив" сыграет с "Пари НН", "Краснодар" - с "Химками", оба матча пройдут 27 ноября.

футбол Кубок России по футболу
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