Скончался олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Жармухамедов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На 79-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Мюнхена-1972, бронзовый призер олимпийских игр-1976 в составе сборной СССР по баскетболу Алжан Жармухамедов, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Жармухамедов в составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы-1967, стал олимпийским чемпионом Мюнхена-1972, бронзовым призером Олимпиады в Монреале-1976, серебряным (1978) и бронзовым (1970) призером чемпионатов мира, еще дважды завоевал золото чемпионатов Европы (1971 и 1979) плюс серебро в 1975 году.

За 11 сезонов в составе московского ЦСКА он 10 раз становился чемпионом СССР, а в 1971 году завоевал Кубок чемпионов.

После окончания игровой карьеры работал тренером в группе советских войск в Германии, мужской и женской команды Московского гуманитарного университета и в одной из московских школ. Вместе со старшим сыном Владиславом создал детско-юношеский баскетбольный клуб "Лаурус". Награжден советским орденом "Знак Почета" и российским орденом Почета. Во время одного из визитов в Алма-Ату ему было присвоено звание почетного профессора Казахской академии спорта и туризма.