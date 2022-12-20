Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков переизбран на новый срок в качестве президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Переизбрание Позднякова состоялось в ходе Олимпийского собрания во вторник.
Его кандидатура была единственной на выборах.
Поздняков руководит ОКР с 2018 года.
Ранее главами ОКР являлись Виталий Смирнов (в период с 1992 по 2001 год), Леонид Тягачев (2001-2010), Александр Жуков (2010-2018).