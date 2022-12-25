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Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба "Сочи"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" в воскресенье объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

"70-летний специалист приступит к своим обязанностям с нового года", - говорится в заявлении на сайте ФК.

Бердыев с июня 2022 года тренировал иранский "Трактор", одновременно являясь техническим директором клуба. До этого с августа 2021 года он возглавлял команду казахстанского "Кайрата".

В России Бердыев дважды приводил к чемпионству казанский "Рубин" (2008 и 2009 годы), а также брал с ним Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2015/2016 Бердыев тренировал "Ростов" и стал с ним вице-чемпионом России. С "Кайратом" в 2021 году она он завоевал бронзу чемпионата Казахстана и Кубок Казахстана.

Игры Российской премьер-лиги текущего сезона возобновятся 5 марта. Соперником сочинцев станет московский ЦСКА.

футбол Сочи Курбан Бердыев
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