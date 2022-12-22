Россия опустилась на 37-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина поднялась на второе

Фото: Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной версии футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Она опустилась на четыре строчки и теперь занимает 37-е место. Предыдущая версия рейтинга была опубликована 6 октября.

Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, на вторую позицию с третьей поднялась триумфатор чемпионата мира-2022 в Катаре команда Аргентины. На третье место с четвертого поднялась финалист ЧМ сборная Франции.

Сборная Бельгии опустилась со второго на четвертое место, Англия по-прежнему находится на пятой строчке. Команда Нидерландов поднялась с восьмого на шестое место, Хорватия – с 12-го на седьмое.

На восьмое место с шестого опустилась Италия, девятое место сохранила Португалия, с седьмого на десятое опустилась Испания.