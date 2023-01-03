Президент Бразилии посетил стадион, где проходит прощание с Пеле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил стадион "Сантос" в Сан-Паулу, где проходит прощание бразильцев с легендой футбола Пеле, передает во вторник портал G1.

Лула да Силва прибыл на стадион вместе с супругой, первой леди Бразилии Розанжелой да Силвой около 9:00 по местному времени. После прибытия главы государства на стадион началась поминальная месса.

Прощание с легендарным футболистом проходит на стадионе "Сантос" второй день подряд, это время его посетили свыше 150 тыс. человек, отмечает G1.

После поминок гроб с телом повезут по улицам города Сантос, и затем катафалк отправится на кладбище.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака.