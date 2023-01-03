Поиск

Президент Бразилии посетил стадион, где проходит прощание с Пеле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил стадион "Сантос" в Сан-Паулу, где проходит прощание бразильцев с легендой футбола Пеле, передает во вторник портал G1.

СпортВ Бразилии началась церемония прощания с ПелеВ Бразилии началась церемония прощания с ПелеЧитать подробнее

Лула да Силва прибыл на стадион вместе с супругой, первой леди Бразилии Розанжелой да Силвой около 9:00 по местному времени. После прибытия главы государства на стадион началась поминальная месса.

Прощание с легендарным футболистом проходит на стадионе "Сантос" второй день подряд, это время его посетили свыше 150 тыс. человек, отмечает G1.

После поминок гроб с телом повезут по улицам города Сантос, и затем катафалк отправится на кладбище.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака.

Бразилия Пеле Луис Инасиу Лула да Силва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Умер Пеле

Новости

Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Что произошло за день: воскресенье, 1 января

Гол Головина принес "Монако" победу над "Брестом" в матче чемпионата Франции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 января

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

СМИ сообщили о подписании контракта Роналду с "Аль-Насром"

Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС

Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию и создал рабочую группу для обсуждения

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию и создал рабочую группу для обсуждения
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });