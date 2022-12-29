Призовой фонд Australian Open за 20 лет вырос на 321%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023 году составит $76,5 млн, сообщается на сайте соревнования.

Это – рекорд Australian Open.

По сравнению с турниром, прошедшим годом ранее, фонд увеличился на 3,4%.

Победители в мужском и женском одиночном разряде получат по $2,975 млн, финалисты – по $1,625 млн.

Отмечается, что с 2003 года призовой фонд Australian Open увеличился на 321%, то есть на $58,32 млн. Двадцать лет назад он составлял $18,18 млн.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января, он традиционно откроет календарную серию турниров Большого шлема. В прошлом году победителем турнира в мужском разряде стал испанец Рафаэль Надаль, в финале одержавший победу над россиянином Даниилом Медведевым. В женском разряде Australian Open выиграла австралийка Эшли Барти, в решающем матче выигравшая у американки Даниэль Коллинз.