Российских теннисистов допустили к участию на Australian Open

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису включили в заявочный лист турнира российских спортсменов, сообщается на сайте Australian Open.

Все они, как и белорусские спортсмены, выступят под нейтральным флагом.

В мужской сетке одиночного разряда из россиян выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин. В женском турнире участие примут Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.

Australian Open в 2023 году откроет календарную серию турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что руководство Федерации тенниса Австралии не будет против выступлений представителей России и Белоруссии на Australian Open-2023.