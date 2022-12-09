Поиск
Реклама20idei.ru

Российских теннисистов допустили к участию на Australian Open

Российских теннисистов допустили к участию на Australian Open
Фото: Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису включили в заявочный лист турнира российских спортсменов, сообщается на сайте Australian Open.

Все они, как и белорусские спортсмены, выступят под нейтральным флагом.

В мужской сетке одиночного разряда из россиян выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин. В женском турнире участие примут Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.

Australian Open в 2023 году откроет календарную серию турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что руководство Федерации тенниса Австралии не будет против выступлений представителей России и Белоруссии на Australian Open-2023.

теннис Australian Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Капризов побил два рекорда "Миннесоты" в НХЛ

Бах выступил против отмены санкций к российскому спорту

ATP оштрафовала на $1 млн организаторов турнира в Уимблдоне за недопуск россиян

ATP оштрафовала на $1 млн организаторов турнира в Уимблдоне за недопуск россиян

Поздняков не увидел предпосылок к продлению санкций CAS на российский спорт

В ОКР заявили о надеждах на допуск россиян к Играм-2024

ЧМ-2022

Определились пары 1/4 финала ЧМ по футболу

ЧМ-2022

Сборная Португалии разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ

Сборная Португалии разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2022

Португалия - Швейцария. Онлайн

Португалия - Швейцария. Онлайн

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию
ЧМ-2022

Марокко - Испания. Онлайн

Марокко - Испания. Онлайн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });