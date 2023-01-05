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Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Тампой" в НХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Миннесоты" победили соперников из клуба "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча на льду "Миннесоты" завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей два гола провел российский нападающий Кирилл Капризов. На счету 25-летнего форварда в 37 матчах нынешнего сезона 47 (22+27 по системе "гол+пас") очков. За всю карьеру в НХЛ, где Капризов дебютировал в 2020 году, россиянин набрал 206 (96+110) очков в 173 матчах.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов
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