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Россиянин Абдурахимов потерпел четвертое подряд поражение в UFC

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов проиграл бразильцу Жаилтону Алмейде на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Поединок представителей тяжелого веса завершился в четвертом раунде, Алмейде присуждена победа техническим нокаутом. Бой прошел в рамках предварительного карда турнира.

Для 41-летнего россиянина это четвертое поражение в смешанных единоборствах подряд и восьмое в целом. Также на его счету 20 побед. 31-летний Алимейда одержал 18-ю победу при двух поражениях.

UFC смешанные единоборства
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