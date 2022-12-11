Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Ян Блахович Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Польский боец смешанного стиля Ян Блахович считает, что россиянин Магомед Анкалаев заслужил победу в их завершившемуся вничью титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

"Нужно пересмотреть бой, но однозначно я его не выиграл. Не знаю, проиграл ли я его, но однозначно не выиграл. Я не чувствую себя победителем", - сказал Блахович после боя.

"Отдайте пояс Анкалаеву!" - вскоре призвал поляк, сделав этот во время интервью россиянина, рассуждавшего о несправедливости судейского решения.

Также Блахович заявил о готовности провести с россиянином бой-реванш.

По итогам пяти раундов главного боя турнира UFC 282 в Лас-Вегасе в воскресенье утром по московскому времени судьи зафиксировали ничью.

Спортсмены представляли полутяжелый вес. Для 30-летнего Анкалаева это был первый титульный бой на турнирах UFC. В смешанных единоборствах он выиграл 18 поединков, один раз проиграл. Ничья с Блаховичем стала первой в его карьере.

Для 39-летнего Блаховича, экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе, это также первая ничья в карьере, он одержал 29 побед и потерпел девять поражений.