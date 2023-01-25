Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open-2023 в Мельбурне.
Результат встречи – 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.
Рублев является шестой ракеткой мира, Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается строчкой выше.
В полуфинале сербский теннисист сыграет с представителем США 35-й ракеткой мира Томми Полом. Другую пару 1/2 финала составили россиянин Карен Хачанов (Россия, №20 в рейтинге ATP) – Стефанос Циципас (Греция, 4).
В женском одиночном разряде в полуфиналах сыграют: Елена Рыбакина (Казахстан, 25) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) и Магда Линетт (Польша, 45) – Арина Соболенко (Белоруссия, 5).
Открытый чемпионат Австралии традиционно открывает календарную серию теннисных турниров Большого шлема.