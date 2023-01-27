"Спартак" победил болгарский "Ботев" в товарищеском матче

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 нанесли поражение болгарскому клубу "Ботев" в товарищеском матче в ОАЭ.

На 67-й минуте гол провел Павел Мелешин.

Это вторая игра "Спартака" на тренировочном сборе в Дубае. 22 января спартаковцы нанесли поражение команде УГМК из Узбекистана - 3:1. При этом вместо УГМК соперником московского клуба должен был стать болгарский "Левски", который, однако, отказался играть против команд из России.