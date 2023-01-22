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"Спартак" на сборах в Дубае обыграл АГМК из Узбекистана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" в воскресенье в Дубае (ОАЭ) нанесли поражение узбекистанскому АГМК в товарищеском матче.

Результат поединка - 3:1. За "красно-белых" отличились Даниил Зорин (22 мин), Бальде Кейта (44) и Александр Соболев (60). За команду из Алмалыка (Ташкентская область) гол забил итальянец Мартин Боакье.

АГМК выступает в суперлиге Узбекистана. Клуб заменил болгарский "Левски", который накануне отказался от игры со "Спартаком".

27 января "Спартак" проведет контрольный матч с другой болгарской командой "Ботев".

На сборе в Дубае "Спартак" пробудет до 27 января. С 30 января по 11 февраля "красно-белые" будут тренироваться в Абу-Даби (ОАЭ), где примут участие в товарищеском турнире "Зимний кубок РПЛ" вместе с "Ростовом", "Краснодаром" и "Сочи". Еще один сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

футбол Спартак АГМК
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