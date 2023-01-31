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Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"

Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешел в итальянскую "Верону"
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Итальянская "Верона" арендовала аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает пресс-служба московского клуба.

"Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед уходом в аренду Гайч продлил контракт с ЦСКА на полгода.

Футболистом ЦСКА 23-летний Гайч стал в 2020 году, перейдя из аргентинского "Сан-Лоренсо". В 2021 и 2022 годах он играл в аренде в итальянском "Беневенто" и испанской "Уэске".

"Верона" представляет Серию А, главный дивизион итальянского футбола. В настоящее время команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков в 20 матчах.

футбол ЦСКА
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