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CAS зарегистрировал жалобы ISU и ВАДА на решение РУСАДА по делу Валиевой

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в релизе CAS.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства ранее установил, что, хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "вины или халатности". В результате, на Валиеву не было наложено никаких санкций, кроме дисквалификации ее результатов на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

СпортISU оспорил в CAS решение РУСАДА по ВалиевойISU оспорил в CAS решение РУСАДА по ВалиевойЧитать подробнее

Вердикт РУСАДА решили обжаловать ВАДА и ISU. В рамках апелляции обе организации добиваются дисквалификации Валиевой по собственному усмотрению CAS, начиная с 25 декабря 2021 года, и аннулирования всех ее результатов, достигнутых за этот период, включая конфискацию медалей, очков и призов.

11 февраля 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка уже выиграла золото Олимпиады. Проба же была сдана 25 декабря 2021 года.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла уже четвертое место. Золотая награда командного турнира остается за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено пока не проводить.

Позднее ВАДА выразило недовольство темпами расследования. В ноябре 2022 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил Валиевой.

В свою очередь Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

фигурное катание Камила Валиева CAS ISU ВАДА РУСАДА
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