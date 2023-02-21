ВАДА пожаловалось в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ВАДА решило оспорить в CAS вердикт РУСАДА, признавшего фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

"ВАДА считает вывод дисциплинарного трибунала Российского антидопингового агентства об отсутствии вины спортсмена неверным по условиям Всемирного антидопингового кодекса в данном случае и ВАДА воспользовалось своим правом подать исковое обращение в Спортивный арбитражный суд", - говорится в заявлении, текст которого обнародовала пресс-служба ВАДА.

В рамках апелляции ВАДА добивается дисквалификации всех результатов, которые показала Валиева, начиная с даты взятия проб 25 декабря 2021 года.

11 февраля 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла золото Олимпиады в Пекине в командном турнире в составе российской сборной. Проба же была сдана 25 декабря 2021 года.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла уже четвертое место. Золотая награда командного турнира остается за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено пока не проводить.

Позднее ВАДА выразило недовольство темпами расследования. В ноябре 2022 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил Валиевой.

В свою очередь, Дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной российскую фигуристку Валиеву в нарушении антидопинговых правил.