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Умер чемпион Олимпиады-1956 в гребле Павел Харин

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Чемпион летних Олимпийских игр 1956 в гребле на каноэ Павел Харин скончался в возрасте 95 лет, сообщает в пятницу пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Отмечается, что Харин ушел из жизни 6 марта.

Похороны пройдут 10 марта в Санкт-Петербурге на Волковском православном кладбище. Им в этот же день будет предшествовать отпевание в Храме Св. Иова.

"Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Харин - участник Великой Отечественной войны и труженик блокадного Ленинграда. Он - олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне в каноэ-двойке на дистанции 10000 метров и серебряный призер этих же игр на дистанции 1000 метров (с Грицианом Ботевым), чемпион Европы и серебряный призер чемпионата Европы 1957 года (в каноэ-двойке с Александром Силаевым), четырехкратный чемпион СССР 1956, 1958-1960 годов.

гребля Павел Харин
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