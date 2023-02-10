Скончался трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Морозов
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация по гребле на байдарках и каноэ сообщила о кончине заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного олимпийского чемпиона Владимира Морозова.
"8 февраля 2023 года на 83-м году жизни скончался Владимир Иванович Морозов - заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР по гребле на байдарках и каноэ", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.
Похороны состоятся 10 февраля.
Морозов награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета, а также является заслуженным мастером спорта СССР (1966).