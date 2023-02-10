Поиск

Скончался трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Морозов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация по гребле на байдарках и каноэ сообщила о кончине заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного олимпийского чемпиона Владимира Морозова.

"8 февраля 2023 года на 83-м году жизни скончался Владимир Иванович Морозов - заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР по гребле на байдарках и каноэ", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Похороны состоятся 10 февраля.

Морозов награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета, а также является заслуженным мастером спорта СССР (1966).

гребля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректор "Нижнего Новгорода" сообщил о подписании контракта с Глушаковым

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

Сборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФ

Дзюба и Смольников стали игроками "Локомотива"

Дзюба и Смольников стали игроками "Локомотива"

Александр Кержаков возглавил кипрскую "Кармиотиссу"

Александр Кержаков возглавил кипрскую "Кармиотиссу"

Экс-наставник "Спартака" Тедеско возглавил сборную Бельгии

Экс-наставник "Спартака" Тедеско возглавил сборную Бельгии

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

В "Локомотиве" заявили о намерении подписать контракт с Дзюбой

Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах

Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });