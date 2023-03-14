Аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера захотел получить паспорт РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник "Оренбурга" аргентинец Лукас Вера захотел стать гражданином России, заявил президент футбольного клуба Василий Еремякин.

"Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим", - приводит слова Еремякина "Спорт-Экспресс".

"Мы готовы помочь юридически, почему нет? Но пока что никаких конкретный действий в этом направлении не было", - отметил Еремякин.

В "Оренбурге" 25-летний аргентинец играет с сезона-2022/23. В 17 матчах Российской премьер-лиги он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Предыдущим его клубом был аргентинский "Атлетико Хуракан".

В феврале этого года гражданами РФ стали бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо. Ранее российский паспорт получали, в частности, их соотечественники Марио Фернандес, Маринато Гилерме, Ари.

Сообщалось также о намерении стать гражданином РФ нидерландца Квинси Промеса из "Спартака", однако Минспорт отказал в содействии по выдаче паспорта.