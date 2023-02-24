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Футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФ

Футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФ
Игроки "Зенита" Клаудиньо и Малком (слева направо)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильским футболистам петербургского "Зенита" Клаудиньо и Малкому.

Соответствующий указ "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации" опубликован 24 февраля на официальном портале правовой информации.

26-летний Клаудиньо выступает за "Зенит" с 2021 года. Игрок провел 50 матчей за "сине-бело-голубых", в которых забил 13 мячей.

25-летний Малком играет за петербургскую команду с 2019 года. В его активе 98 матчей за "Зенит", в которых он забил 29 мячей.

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