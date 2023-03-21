Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2023

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на проходящем в Тюмени чемпионате России по лыжным гонкам.

Дистанцию он преодолел за 34 минуты 51,1 секунды.

Второе место с отставанием в 12,8 секунды занял Антон Тимашов, третье, проиграв 27,9 секунды – Алексей Червоткин.

Гонка прошла с раздельным стартом.

Это вторая награда Большунова на чемпионате России-2023, ранее он выиграл золото в скиатлоне.

Также во вторник прошла женская гонка на 10 км. Ее выиграла Екатерина Смирнова со временем 26 минут 9,9 секунды. Второй стала Алина Пеклецова (+2,1), третьей – Елизавета Пантрина (+11,5).