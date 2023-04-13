Экс-глава ИИХФ Фазель будет консультировать судей в КХЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель будет помогать проведению реформ судейского корпуса Континентальной хоккейной лиги, заявил президент КХЛ Алексей Морозов на пресс-конференции в четверг.

"Мы будем привлекать Рене Фазеля, он готов нам помогать в плане судейства, будет создан комитет по реформированию судейского корпуса. Нам было дано поручение пообсуждать с клубами, кого они хотят видеть во главе этого комитета, кто бы разбирал спорные игровые моменты. Фазель согласился", - сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что 73-летний Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок. По данным ЕГРЮЛ, Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО "Алма Холдинг".

Фазель в 1994-2021 годах он возглавлял Международную федерацию хоккея. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель (основной вид деятельности - деятельность в области спорта прочая) Фазель внесен в ЕГРИП в январе 2022 года.