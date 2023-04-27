Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом национальной команды на сезон-2023/24.
Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, в группу старшего тренера Юрия Бородавко вошли Александр Большунов, Никита Денисов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Мария Истомина, Дарья Непряева, Наталья Непряева.
Группу старшего тренера Егора Сорина составили Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Илья Порошкин, Сергей Устюгов, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.
В группу старшего тренера Олега Перевозчикова попали Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Александр Ившин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Евгения Крупницкая, Алеся Рушенцева, Екатерина Смирнова.
Группу старшего тренера Андрея Нутрихина сформировали Алена Баранова, Екатерина Евтягина, Елизавета Еремеева, Анна Кожинова, Арина Кусургашева, Елизавета Маслакова, Елизавета Шалабода, Диана Соболева.
Состав группы старшего тренера Петра Седова: Кирилл Кочегаров, Егор Митрошин, Никита Родионов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Сергей Шаров, Анастасия Кулешова.