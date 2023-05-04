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"Наполи" впервые с 1990 года стал чемпионом Италии по футболу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Наполи" досрочно стал победителем Серии А, главного дивизиона в итальянском футболе.

В гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии клуб из Неаполя сыграл вничью с "Удинезе" - 1:1.

Благодаря этому "Наполи" стал недосягаем для ближайших преследователей. В активе команды 80 очков, за пять туров до финиша чемпионата она опережает занимающий второе место "Лацио" на 16 очков.

К триумфу "Наполи" привел экс-главный тренер петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти. 64-летний специалист, дважды приводивший "Зенит" к "золоту" чемпионата России, впервые выиграл чемпионат Италии как тренер.

В составе неаполитанцев играет бывший полузащитник московского "Локомотива и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.

"Наполи" стал чемпионом Италии в третий раз. До этого он выигрывал золото Серии А в сезонах 1986/87 и 1989/90.

Наполи футбол Италия Неаполь Серия А
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