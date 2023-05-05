Футболист ЦСКА Обляков признан игроком месяца в РПЛ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам апреля, сообщается на сайте РПЛ.

В отчетный период 24-летний футболист забил четыре мяча и сделал две голевые передачи в пяти матчах.

Вместе с Обляковым в пятерку претендентов входили Малком ("Зенит"), Джон Кордоба ("Краснодар"), Александр Соболев ("Спартак") и Гиорги Шелия ("Ахмат"). Игрока ЦСКА выбрали лучшим все пять комментаторов "Матч Премьер", три из пяти экспертов РПЛ и 47 процентов болельщиков, голосовавших в социальной сети ВКонтакте.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

Ранее по ходу сезона лучшими игроками месяца становились полузащитники "Ростова" Даниил Уткин (июль) и Данил Глебов (ноябрь), полузащитник "Спартака" Квинси Промес (август), нападающий этой команды Александр Соболев (сентябрь), нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой (октябрь) и форвард "Локомотива" Артем Дзюба (март).