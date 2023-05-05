Поиск

Футболист ЦСКА Обляков признан игроком месяца в РПЛ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам апреля, сообщается на сайте РПЛ.

В отчетный период 24-летний футболист забил четыре мяча и сделал две голевые передачи в пяти матчах.

Вместе с Обляковым в пятерку претендентов входили Малком ("Зенит"), Джон Кордоба ("Краснодар"), Александр Соболев ("Спартак") и Гиорги Шелия ("Ахмат"). Игрока ЦСКА выбрали лучшим все пять комментаторов "Матч Премьер", три из пяти экспертов РПЛ и 47 процентов болельщиков, голосовавших в социальной сети ВКонтакте.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

Ранее по ходу сезона лучшими игроками месяца становились полузащитники "Ростова" Даниил Уткин (июль) и Данил Глебов (ноябрь), полузащитник "Спартака" Квинси Промес (август), нападающий этой команды Александр Соболев (сентябрь), нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой (октябрь) и форвард "Локомотива" Артем Дзюба (март).

ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тяжелоатлетам запретят выходить на пьедестал с флагами

Тяжелоатлетам запретят выходить на пьедестал с флагами

"Наполи" впервые с 1990 года стал чемпионом Италии по футболу

Карацев стал полуфиналистом турнира Masters в Мадриде

Карацев стал полуфиналистом турнира Masters в Мадриде

"Краснодар" победил "Акрон" и сыграет с "Уралом" за выход в суперфинал Кубка России

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Российских велосипедистов допустили к международным соревнованиям

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Карацев выбил Медведева из турнира Masters в Мадриде

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });