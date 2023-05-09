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Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, получивший травмы в результате нападения, покинул больницу, сообщает пресс-служба армейцев.

"Алексея Шведа выписали из больницы!"- говорится в сообщении.

Шведа избили в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения".

По факту произошедшего следствие МВД возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 статьи 111 УК РФ). Подозреваемым, на основании статьи УК РФ, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки" в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулвз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".

Алексей Швед баскетбол ЦСКА
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