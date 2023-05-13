"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" и подмосковных "Химок" не определили победителя в матче 27-го тура РПЛ.

Игра в Химках закончилась со счетом 1:1. Первый гол встречи на счету игрока хозяев Резиуана Мирзова (23-я минута). "Спартак" сравнял благодаря точномк удару Александра Соболева (56).

В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален игрок "Спартака" Даниил Денисов.

"Спартак" занимает четвертое место в таблице, у клуба 50 очков. "Химки" занимают 15-ю позицию (18 очков).

Программа матчей субботы открылась встречей "Урал" - "Оренбург", в которой екатеринбургский клуб победил на своем поле со счетом 2:1.