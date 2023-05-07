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"Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" обыграли "Крылья Советов" (Самара) в 26-м тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Краснодаре закончилась со счетом 2:1. "Крылья Советов" вышли вперед на 16-й минуте, отличился Бенхамин Гарре. На 35-й минуте игрок "Краснодара" Сергей Волков сравнял счет. Победу хозяевам принес точный удар Джона Кордобы на 89-й минуте.

На 31-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский.

"Краснодар" занимает шестую строчку в таблице чемпионата, в активе команды 42 очка. "Крылья Советов" идут на 12-й позиции (25 очков).

"Краснодар" в 27-м туре сыграет с петербургским "Зенитом", который досрочно выиграл чемпионат, матч пройдет 13 мая. "Крылья Советов" днем позже встретятся с московским "Локомотивом".

футбол РПЛ
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