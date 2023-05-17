Судья Карасев назначен на матч РПЛ "Спартак" - ЦСКА
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сергей Карасев будет работать в качестве главного судьи матча 28-го тура Мир Российской премьер-лиги между московскими "Спартаком" и ЦСКА, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев; резервный судья Артём Чистяков; судья на VAR - Павел Шадыханов, ассистент (AVAR) - Александр Богданов.
Матч пройдет 21 мая на поле "Спартака" и стартует в 16:30 мск.
Сейчас ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (54 очка), "Спартак" - четвертое (50).