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Судья Карасев назначен на матч РПЛ "Спартак" - ЦСКА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сергей Карасев будет работать в качестве главного судьи матча 28-го тура Мир Российской премьер-лиги между московскими "Спартаком" и ЦСКА, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев; резервный судья Артём Чистяков; судья на VAR - Павел Шадыханов, ассистент (AVAR) - Александр Богданов.

Матч пройдет 21 мая на поле "Спартака" и стартует в 16:30 мск.

Сейчас ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (54 очка), "Спартак" - четвертое (50).

Спартак РПЛ футбол ЦСКА
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