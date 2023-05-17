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Лидер рейтинга ATP Джокович проиграл в четвертьфинале Masters в Риме

Лидер рейтинга ATP Джокович проиграл в четвертьфинале Masters в Риме
Фото: Alex Pantling/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович уступил датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинальном матче турнира серии Masters, который проходит в Риме.

Результат встречи - 2:6, 6:4, 2:6. Соперники провели на корте 3 часа 24 минуты.

Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Руне занимает седьмую строчку.

За право сыграть в финале Руне поборется с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, четвертая позиция в рейтинге) - Франсиско Серундоло (Аргентина, 31).

Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Новак Джокович
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