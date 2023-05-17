"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 4:0 нанесли поражение испанскому "Реалу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Голы провели Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты) и Юлиан Альварез (90+1), также в свои ворота забил защитник "Реала" Эдер Милитао (76).

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Клуб из Манчестера вышел в финал, где сыграет с итальянским "Интером".

"Манчестер Сити" во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов. В 2021 году английский клуб проиграл "Челси".

"Реал", выигравший турнир в 2022 году, не смог защитить титул победителей Лиги чемпионов.

Финал турнира в состоится 10 июня в Стамбуле.