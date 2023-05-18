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Мащенко утвержден главным тренером сборной России по легкой атлетике

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Росси по легкой атлетике сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Министр утвердил кандидатуру 51-летнего Руслана Мащенко.

Мащенко - заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы 1998 года в беге на 400 м в помещении, вице-чемпион Европы 1998 года в беге на 400 м с/б, серебряный призер чемпионатов мира и Европы в эстафете 4х400 м, действующий рекордсмен России в беге на 400 м в помещении (45.90, 1998) и в эстафете 4х400 м в помещении в составе сборной России (3:04.82, 2001).

С 2019 года до недавнего времени он работал старшим тренером группы спринта и барьерного бега основного и резервного составов спортивной сборной РФ по легкой атлетике.

1 апреля президиум ВФЛА одобрил кандидатуру на пост главного тренера спортивной сборной команды России по легкой атлетике. В результате тайного голосования победу одержал Мащенко, набравший наибольшее число голосов. На пост главного тренера также претендовали еще пять человек.

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